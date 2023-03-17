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Сегодня, 06:39

«Эдмонтон» победил «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» проиграл второй матч кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Фогеле — 12 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 12:12 — 1:0. Янмарк — 7 (мен., Макдэвид, Дешарне), 15:54 — 2:0. Джонстон — 19 (Хейсканен, Сутер), 49:49 — 2:1. Макдэвид — 57 (бол., Драйзайтль, Бушар), 51:18 — 3:1. Янмарк — 8 (п.в.), 57:17 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Эттингер (55:54 — 57:17).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (10+13+7) — 26 (5+10+11).

Наши: Костин (9.42/0/0) — Дадонов (15.06/1/-2).

17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Хоккей
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ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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