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Сегодня, 05:39

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид и Зак Хайман, у «Старз» шайбу забросил Мэйсон Маршмент.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой».

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

«Эдмонтон» — «Даллас» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Макдэвид — 5 (бол., Драйзайтль, Бушар), 4:17 — 1:0. Хаймэн — 14 (бол., Макдэвид, Бушар), 15:42 — 2:0. Марчмент — 3 (Сегин, Танев), 49:18 — 2:1.

Вратари: Скиннер — Эттингер (57:41).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 10 (3+5+2) — 35 (12+9+14).

Наши: — - Дадонов (10.56/1/0).

3 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 4-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
20
79
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