«Даллас» в гостях обыграл «Эдмонтон»

«Даллас» на выезде обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей хет-триком отметился Джейсон Робертсон, также шайбу забросил Уайтт Джонстон. У хозяев голы на счету Кори Перри, Адама Хенрика и Зака Хаймана.

«Даллас» с 96 очками в 71 матче занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 87 очками в 71 игре — на 6-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Голы: Джонстон — 27 (Бенн, Харли), 14:26 — 0:1. Робертсон — 30 (Хинтц, Рантанен), 25:01 — 0:2. Робертсон — 31 (Хинтц), 30:42 — 0:3. Робертсон — 32 (бол., Харли, Хинтц), 35:30 — 0:4. Перри — 16 (бол., Уолман, Хенрик), 49:30 — 1:4. Хенрик — 10 (бол., Перри, Бушар), 53:54 — 2:4. Хаймэн — 26 (Бушар, Экхольм), 58:35 — 3:4.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 46:34, 57:16 — 58:35, 59:00) — Эттингер.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 45 (14+13+18) — 24 (5+14+5).

Наши: Подколзин (15.52/1/-1) — Дадонов (11.13/0/+1), Любушкин (17.39/3/+1).

27 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».