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Сегодня, 06:46

«Даллас» одержал третью победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
3 ноября. «Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Старз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

«Даллас» с 15 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 14-й строчке — 5 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Дюшен — 2 (Марчмент, Линделл), 8:08 — 0:1. Кейн — 3 (Нюджент-Хопкинс), 17:00 — 1:1. Павелски — 4 (Хинтц, Хейсканен), 23:25 — 1:2. Хинтц — 4 (бол., Павелски, Бенн), 36:06 — 1:3. Хинтц — 5 (Павелски, Робертсон), 42:37 — 1:4. Ганье — 1 (Сиси, Кулак), 50:35 — 2:4. Ганье — 2 (Кейн), 53:36 — 3:4.

Вратари: Скиннер (37:37 — 37:54, 58:07) — Уэджвуд (35:41 — 35:45).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 50 (13+11+26) — 27 (9+9+9).

Наши: — - Дадонов (11.13/1/0).

3 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17290 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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