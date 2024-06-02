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2 июня, 23:45

«Эдмонтон» — «Даллас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» примет «Даллас» в шестом серии 3 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Эдмонтон» — «Даллас».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома на своем льду примет «Даллас» в шестом матче финала Западной конференции НХЛ в ночь на понедельник, 3 июня. Встреча пройдет на территории арены «Rogers Place» в Эдмонтоне, Канада. Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Стэнли-2024 «Даллас» — «Эдмонтон» можно будет в прямом эфире в профильных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». За формальными событиями шестого матча «Эдмонтона» и «Далласа» можно будет следить в матч-центре «СЭ».

В пятом матче финала Западной конференции НХЛ, который прошел 1 июня «Эдмонтон» переиграл «Даллас» — 3:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Ойлерз».

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Клейтон Стэнли
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