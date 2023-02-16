«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон»

«Эдмонтон» в домашнем матче НХЛ проиграл «Детройту». Победу одержали гости по буллитам со счетом 5:4.

В составе хозяев отметился двумя результативными передачами Коннор Макдэвид. Форвард Леон Драйзайтль забросил шайбу. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей.

Форвард «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился дублем и результативной передачей.

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 4:5 Б (0:2, 2:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ларкин — 21 (бол., Фаббри, Перрон), 4:17 — 0:1. Зайдер — 5 (Копп), 17:19 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 25 (Макдэвид, Хаймэн), 21:26 — 1:2. Фаббри — 6 (бол., Перрон, Гронек), 29:06 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 26 (Макдэвид, Бушар), 31:32 — 2:3. Мяяття — 5 (Ларкин), 36:12 — 2:4. Драйзайтль — 31 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 43:26 — 3:4. Райан — 9 (Костин, Броберг), 45:27 — 4:4.

Победный буллит: Сутер.

Вратари: Кэмпбелл — Хуссо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 45 (10+16+17+2) — 23 (7+7+7+2).

Наши: Костин (10.15/0/+1) — -.

16 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17 627 зрителей