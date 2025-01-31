Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:55

«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон» и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Детройт» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Лукас Раймонд.

В основное время у гостей отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль и Джефф Скиннер.

«Детройт» (55 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (68) остается вторым на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Детройт» — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Бушар, Макдэвид), 6:49 — 1:0. Дж. Скиннер — 9 (Хаймэн, Хенрик), 10:29 — 2:0. Расмуссен — 7 (Берггрен, Седерблом), 29:59 — 2:1. Ларкин — 22 (Каспер), 31:47 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: С. Скиннер — Лайон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+13+14+4) — 35 (7+13+9+6).

Наши: Подколзин (12.16/1/-1) — Тарасенко (16.45/1/0).

31 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
В США заявили об отбрасывании Украины на 100 лет назад в результате конфликта
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
ABC узнал о нахождении экс-фигуриста Кирсанова на борту упавшего в США самолета
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя