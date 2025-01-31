«Детройт» по буллитам обыграл «Эдмонтон» и одержал четвертую победу подряд

«Детройт» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Лукас Раймонд.

В основное время у гостей отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен. У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль и Джефф Скиннер.

«Детройт» (55 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (68) остается вторым на «Западе».

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«Эдмонтон» — «Детройт» — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 36 (бол., Бушар, Макдэвид), 6:49 — 1:0. Дж. Скиннер — 9 (Хаймэн, Хенрик), 10:29 — 2:0. Расмуссен — 7 (Берггрен, Седерблом), 29:59 — 2:1. Ларкин — 22 (Каспер), 31:47 — 2:2.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: С. Скиннер — Лайон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+13+14+4) — 35 (7+13+9+6).

Наши: Подколзин (12.16/1/-1) — Тарасенко (16.45/1/0).

31 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».