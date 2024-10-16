Дубль Мичкова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Форвард «Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль за четыре с половиной минуты в первом периоде поединка. 19-летний россиянин провел третий матч в НХЛ, голы в ворота «Эдмонтона» стали для него первыми в лиге. Еще одну шайбу гостей забросил Бобби Бринк с передачи российского защитника Егора Замулы.

Голы хозяев в основное время забили Адам Хенрик, Коннор Браун и Эван Бушар. В овертайме отличился Леон Драйзайтль.

«Эдмонтон» с двумя очками после четырех игр располагается на 14-м месте в таблице «Запада». «Филадельфия» (три балла за три матча) идет на 11-й позиции на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мичков — 1 (бол., Типпетт, Фрост), 4:46 — 0:1. Мичков — 2 (бол., Фрост, Конекны), 9:21 — 0:2. Хенрик — 1 (Янмарк, Кулак), 26:26 — 1:2. К. Браун — 1 (Дж. Скиннер, Нерс), 34:01 — 2:2. Бринк — 1 (Замула, Фараби), 39:37 — 2:3. Бушар — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:18 — 3:3. Драйзайтль — 2 (Макдэвид), 60:56 — 4:3.

Вратари: С. Скиннер — Эрссон.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 33 (7+11+13+2) — 30 (12+10+8+0).

Наши: Подколзин (9.43/1/0) — Замула (20.01/1/0), Мичков (18.03/5/-1).

16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».