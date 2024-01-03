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НХЛ

Сегодня, 07:34

«Эдмонтон» обыграл «Филадельфию». Макдэвид набрал 5 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Ойлерз» Конор Макдэвид поучаствовал во всех голах своей команды, набрав 5 (1+4) очков.

«Эдмонтон» набрал 39 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 43 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Макдэвид — 14 (Нюджент-Хопкинс, Дешарне), 15:55 — 1:0. Хаймэн — 23 (Макдэвид, Драйзайтль), 28:12 — 2:0. Конекны — 18 (Фараби, Кутюрье), 31:10 — 2:1. Стаал — 1 (Конекны, Фараби), 37:00 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 10 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 39:05 — 3:2. Драйзайтль — 17 (Макдэвид, Сиси), 41:27 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид, Хаймэн), 51:19 — 5:2.

Вратари: Скиннер (40:49 — 41:27) — Харт.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (13+11+12) — 37 (11+14+12).

Наши: — - Замула (16.02/2/0).

3 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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