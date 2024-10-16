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Сегодня, 04:00

«Эдмонтон» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Эдмонтон» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Эдмонтон» встретится с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С основными событиями игры «Эдмонтон» — «Филадельфия» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» проиграл «Виннипегу» (0:6), «Чикаго» (2:5) и «Калгари» (1:4). «Филадельфия» победила «Ванкувер» (3:2Б) и уступила «Калгари» (3:6).

В сезоне-2023/24 «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, а «Филадельфия» не вышла в плей-офф.

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