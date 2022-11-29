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НХЛ

Сегодня, 08:33

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Флориду», Макдэвид набрал 3 очка

Руслан Минаев
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома обыграл «Флориду» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Ойлерз» забивали Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Эван Бушар и Леон Драйзайтль, на счету которого победная шайба в овертайме.

У «Пэнтерз» отличились Мэттью Ткачак, Антон Лунделл, Брэндон Монтур.

«Эдмонтон» с 24 очками расположился на 7-й строчке «Запада». «Флорида» — на 9-м месте «Востока».

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«Эдмонтон» — «Флорида» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Ткачак — 10 (Казинс, Беннетт), 3:49 — 0:1. Макдэвид — 17 (бол., Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 30:35 — 1:1. Бэрри — 4 (Хаймэн, Кулак), 45:18 — 2:1. Лунделл — 4 (Райнхарт, Луостаринен), 50:58 — 2:2. Монтур — 5 (бол., Экблад, Ткачак), 55:16 — 2:3. Бушар — 3 (Макдэвид, Хаймэн), 59:55 — 3:3. Драйзайтль — 13 (Макдэвид, Нерс), 60:22 — 4:3.

Вратари: Скиннер (58:14 — 59:55) — Найт.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (14+11+14+1) — 28 (10+9+9+0).

Наши: Костин (6.33/3/0) — -.

29 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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