«Флорида» проиграла «Эдмонтону» в четвертом матче финала Кубка Стэнли, Бобровского заменили во втором периоде

«Флорида» с крупным счетом проиграла «Эдмонтону» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 1:8.

У победителей голами отметились Маттиас Янмарк, Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй (дубль), Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс, Райан Нюджент-Хопкинс и Райан Маклауд.

Единственный гол «Флориды» забил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Во втором периоде вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен после пяти прощенных шайб. Россиянин отразил 11 бросков по своим воротам из 16. Вместо Бобровского вышел Энтони Столарс, который сделал 17 сейвов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).

НХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

Голы: Янмарк — 3 (мен., Браун), 3:11 — 1:0. Хенрик — 3 (Янмарк, Экхольм), 7:48 — 2:0. Тарасенко — 5 (Форслинг, Лунделл), 11:26 — 2:1. Холлоуэй — 4 (Драйзайтль, Кулак), 14:48 — 3:1. Макдэвид — 6 (Хаймэн, Бушар), 21:13 — 4:1. Нерс — 1 (Макдэвид, Хаймэн), 24:59 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 33:03 — 6:1. Холлоуэй — 5 (Макдэвид, Перри), 54:11 — 7:1. Маклеод — 3 (Холлоуэй, Фогеле), 56:41 — 8:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (Столарз, 24:59).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (10+17+8) — 33 (14+4+15).

Наши: — - Куликов (15.55/1/-1), Тарасенко (10.38/3/-1).

16 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 1-3