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Сегодня, 05:57

«Флорида» выиграла третий матч финальной серии с «Эдмонтоном», Тарасенко забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Владимир Тарасенко атакует ворота «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» переиграла «Эдмонтон» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 4:3. Счет в серии 3-0 в пользу «Пантерз».

У победителей голами отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннет, Александр Барков, а также российский нападающий Владимир Тарасенко. Голы «Ойлерз» на счету Уоррена Фогеле, Райана Маклеода и Филипа Броберга.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится 16 июня.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

«Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Райнхарт — 9 (Форслинг, Барков), 18:58 — 0:1. Фогеле — 2 (Хенрик), 21:49 — 1:1. Тарасенко — 4 (Луостаринен, Лунделл), 29:12 — 1:2. Беннетт — 7 (Ткачак), 33:57 — 1:3. Барков — 7 (Родригес, Райнхарт), 35:31 — 1:4. Броберг — 2 (Макдэвид, Нерс), 46:02 — 2:4. Маклеод — 2 (Кулак, Макдэвид), 54:43 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (13+16+6) — 23 (10+8+5).

Наши: — - Куликов (11.34/0/0), Тарасенко (11.13/4/+1).

14 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Эдмонтон» забросил третью шайбу в ворота «Флориды» в третьем матче финальной серии

«Эдмонтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ