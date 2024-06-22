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Сегодня, 05:58

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в третий раз подряд и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона» празднуют гол в ворота «Флориды».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» дома обыграл «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 5:1.

У хозяев забили Уоррен Фогеле, Адам Хенрик, Зак Хайман, Райан Маклеод и Дарнелл Нерс (последние двое — в пустые ворота). Единственная шайба гостей на счету Александра Баркова.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и сравнял счет в серии против «Флориды» — 3-3.

Решающий, седьмой матч между командами состоится 25 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Финал

«Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Фогеле — 3 (Драйзайтль, Кулак), 7:27 — 1:0. Хенрик — 4 (Янмарк, Экхольм), 20:46 — 2:0. Хаймэн — 16 (Нюджент-Хопкинс), 38:20 — 3:0. Барков — 8 (Верхэге, Куликов), 41:28 — 3:1. Маклеод — 4 (п.в., Фогеле), 56:45 — 4:1. Нерс — 2 (п.в., Скиннер), 56:57 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Бобровский (56:28 — 56:45, 56:52 — 56:57).

Штраф: 18 — 16.

Броски: 21 (11+4+6) — 21 (2+11+8).

Наши: — - Куликов (13.54/2/0), Тарасенко (11.45/1/0).

22 июня. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 3-3

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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