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Сегодня, 00:30

«Эдмонтон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в четвертом матче финала плей-офф НХЛ 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» встретится с «Флоридой» в четвертом матче финала плей-офф НХЛ

в ночь на 16 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Начало — в 03.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями игры «Эдмонтон» — «Флорида» можно следить в матч-центре на нашем сайте. На территории России легальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» ведут в серии — 3-0. Команда из Санрайза находится в одном шаге от завоевания Кубка Стэнли.

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