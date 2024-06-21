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21 июня, 16:30

«Эдмонтон» — «Флорида»: время начала и где смотреть матч финала НХЛ

Шестой матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» пройдет в ночь на 22 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Эдмонтон» — «Флорида».
Фото USA Today Sports
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Шестой матч финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет в ночь с 21 на 22 июня в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте»: здесь или здесь.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события шестого матча финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В серии ведут «Пантерз» — 3-2. Команда из Санрайза — в одном шаге от завоевания Кубка Стэнли.

В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» уступила «Эдмонтону» — 3:5.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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