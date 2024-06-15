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Сегодня, 13:00

«Эдмонтон» — «Флорида»: время начала и где смотреть матч финала плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в четвертом матче финала Кубка Стэнли 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото Global Look Press
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«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в четвертом матче финала Кубка Стэнли в ночь с 15 на 16 июня. Встреча состоится в спортивном комплексе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Начало — в 03.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Эдмонтон» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в финальной серии плей-офф НХЛ — 3-0 в пользу «Пантерз». Команда из Санрайза находится в одном шаге от Кубка Стэнли.

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