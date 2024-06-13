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Сегодня, 15:15

«Эдмонтон» — «Флорида»: время начала и где смотреть трансляцию матча финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в третьем матче финала Кубка Стэнли 14 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Флорида» — «Эдмонтон».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в третьем матче финала Кубка Стэнли в ночь с 13 на 14 июня. Встреча пройдет в спортивном комплексе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Эдмонтон» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (3:0), и во втором (4:1). Счет в серии 2-0.

В полуфинальной серии Кубка Стэнли «Пантерз» обыграли «Рейнджерс» в шести матчах — 4-2, а «Ойлерз» были сильнее «Даллас» — 4-2.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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