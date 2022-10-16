Два очка Кадри помогли «Калгари» обыграть «Эдмонтон»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Флэймз» 3 (1+2) очка набрал Майкл Стоун, 2 (1+1) очка у Назема Кадри, еще по шайбе забросили Майкл Баклунд и Эндрю Манджапане. У «Ойлерз» отличились Коди Сеси, Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.

В следующем матче «Калгари» 19 октября встретится с «Вегасом», «Эдмонтон» в этот же день сыграет с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:4 (1:4, 2:0, 0:0)

Голы: Баклунд — 1 (Стоун, Коулмэн), 1:13 — 0:1. Сиси — 1 (Ямамото, Драйзайтль), 3:18 — 1:1. Стоун — 1 (Руни), 4:34 — 1:2. Кадри — 1 (бол., Стоун), 7:41 — 1:3. Манджапане — 1 (Кадри, Дюбе), 10:18 — 1:4. Макдэвид — 4 (бол., Кейн, Драйзайтль), 30:46 — 2:4. Маклеод — 1 (Мюррей), 34:54 — 3:4.

Вратари: Кэмпбелл (Скиннер, 10:18) — Владарж.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 28 (11+10+7) — 42 (16+11+15).

Наши: — - Задоров (16.54/1/+2).

16 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.