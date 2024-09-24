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Сегодня, 06:35

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в двух выставочных матчах, Мироманов набрал три очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images
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«Калгари» и «Эдмонтон» провели два параллельных выставочных матча в рамках предсезонной подготовки в НХЛ.

«Флэймз» одержали победу в обеих встречах. В домашнем матче «Калгари» выиграл со счетом 6:1 — у хозяев дважды забили Егор Шарангович и Коннор Зэри, по одному голу у Назема Кадри и Даниила Мироманова. Мироманов также сделал две результативные передачи. Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Майк Хоффман.

В игре, прошедшей в Эдмонтоне, «Калгари» одержал победу со счетом 6:3. У «Флэймз» дважды отличился Мэтт Коронато, по одному голу у Расмуса Андерссона, Джастина Киркланда, Энтони Манты и Яна Кузнецова. Форвард Джонатан Юбердо сделал три результативные передачи. У «Ойлерз» забили Коннор Макдэвид, Кори Перри и Зак Хайман.

«Калгари» проведет следующий предсезонный матч 26 сентября против «Ванкувера». «Эдмонтон» в тот же день встретится с «Виннипегом».

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз

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