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29 октября, 23:00

«Эдмонтон» — «Калгари»: трансляция матча «Классики наследия» НХЛ

Видеотрансляция матча матча «Классики наследия» НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари» начнется в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Эдмонтон».
Фото ХК «Эдмонтон», USA Today Sports
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«Эдмонтон» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» в ночь с воскресенья на понедельник, 30 октября. Игра пройдет на открытом воздухе на стадионе «The Brick Field at Commonwealth Stadium» в Эдмонтоне. Начало — 02:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Эдмонтон» — «Калгари» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Эдмонтон» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции и имеет в своем активе всего три очка. «Калгари» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе пять баллов.

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