Хет-трик Свечникова не спас «Каролину» от поражения в игре с «Эдмонтоном»

Свечников забросил три шайбы в проигранном матче «Каролины» с «Эдмонтоном»

«Каролина» проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Харриейнз» потерпели первое поражение после трех побед на старте сезона.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы, оформив впервые в карьере хет-трик в регулярке.

«Эдмонтон» идет на 8-м месте в Западной конференции, а «Каролина» — на 5-м в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

Голы: Хаймэн — 1 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 8:22 — 1:0. Свечников — 4 (Ахо, Слэвин), 21:38 — 1:1. Маклеод — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 28:20 — 2:1. Кейн — 1 (Макдэвид), 30:21 — 3:1. Свечников — 5 (Нечас, Бернс), 32:35 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 41:24 — 4:2. Свечников — 6 (бол., Ахо, Ноесен), 43:38 — 4:3. Драйзайтль — 2 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 45:16 — 5:3. Нечас — 3 (бол., Ахо, Бернс), 48:55 — 5:4. Макдэвид — 5 (п.в., Драйзайтль), 59:50 — 6:4.

Вратари: Кэмпбелл (59:46) — Андерсен (58:30 — 59:50).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (13+9+11) — 40 (12+16+12).

Наши: — - Свечников (20.18/7/-1).

21 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16023 зрителя.