«Каролина в овертайме победила «Эдмонтон»

«Каролина» в гостях обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Себастьян Ахо. Также у гостей отличились Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас.

У хозяев дубль на счету Коннора Макдэвида.

«Каролина» (6 очков) поднялась на 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (5) идет 14-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Макдэвид — 2 (Нюджент-Хопкинс), 3:34 — 1:0. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:30 — 2:0. Гостисбеер — 4 (бол., Нечас, Ахо), 40:44 — 2:1. Нечас — 2 (Робинсон, Котканиеми), 53:29 — 2:2. Ахо — 2 (Нечас, Гостисбеер), 64:53 — 2:3.

Вратари: С. Скиннер — Андерсен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (9+10+11+4) — 33 (13+9+8+3).

Наши: Подколзин (9.05/1/0) — Орлов (20.34/2/-1), Свечников (18.37/4/-1).

23 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».