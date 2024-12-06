«Эдмонтон» дома победил «Коламбус», Макдэвид оформил ассистентский покер

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Коламбус» со счетом 6:3.

В составе «Ойлерз» по дублю оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, еще по голу забили Маттиас Экхольм и Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид сделал четыре результативные передачи. У «Блю Джэкетс» отличились Кевин Лабанк, Деймон Северсон и Коул Силлинджер, вратарь Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.

После этого матча «Эдмонтон» с 30 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Коламбус» с 25 очками — на 11-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Голы: Лабанк — 2 (Пюхтия, Веренски), 2:31 — 0:1. Хаймэн — 4 (Макдэвид, Бушар), 9:46 — 1:1. Драйзайтль — 18 (Макдэвид, Бушар), 22:22 — 2:1. Экхольм — 3 (бол., Дж. Скиннер, Хенрик), 24:02 — 3:1. Хаймэн — 5 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 26:53 — 4:1. Северсон — 5 (Силлинджер, Фантилли), 30:02 — 4:2. Дж. Скиннер — 5 (Хенрик, Янмарк), 38:30 — 5:2. Силлинджер — 4 (Харрис, Кристиансен), 46:10 — 5:3. Драйзайтль — 19 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 53:37 — 6:3.

Вратари: Пикар — Тарасов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 37 (13+16+8) — 22 (9+7+6).

Наши: Подколзин (13.15/3/0) — Воронков (16.41/0/-1), Марченко (17.01/1/-1), Проворов (24.43/1/-1).

6 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.