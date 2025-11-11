«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», Проворов забил гол

11 ноября, 07:25
«Эдмонтон» обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
У «Ойлерз» шайбы забросили Джейк Уолман (дважды), Коннор Макдэвид (дважды) и Джек Рословик (в овертайме). Российский нападающий Василий Подколзин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 17 матчах.
У гостей голы забили Шон Монахэн, Бун Дженнер, Адам Фантилли и российский защитник Иван Проворов. У 28-летнего игрока обороны в текущем сезоне 6 (3+3) очков в 15 матчах. Также голевой пас на счету российского нападающего Кирилла Марченко. 25-летний форвард в этом сезоне набрал 17 (8+9) очков в 15 играх.
«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15 очков после 15 игр), у «Эдмонтона» прервалась серия из трех поражений подряд, он расположился на 10-м месте в Западной конференции (18 очков после 17 матчей).
alehan.227471
100% нет
11.11.2025
ГлавПатриот
Обязательно позови меня, когда Ткачук по твоему мнению забьет красивый, шедевральный гол. Хочу посмотреть на это))
11.11.2025
ГлавПатриот
Этот гол войдет в топ-10 сезона, а то и лучшим назовут. Вот увидишь.))
11.11.2025
alehan.227471
Какой же это шедевр нахрен? как тихоход вкатился в зону, защ упал, тот ковырнул хиленький бэкхэнд от хэшмарков и воротчик пустил как в ночной лиге. Выглядит staged...После того как лавины декласcировали этого павлина 9 факинг 1 битва в овертайме с коламбусом выглядит не ахти. да даже 40 летн овца положил 900 бэкхэндом намного красивее и быстрее все сделал,лол:)
11.11.2025
ГлавПатриот
Очередной шедевр, молодого дефа без контакта посадил на пятую точку.
11.11.2025
Андрей Андрей
кто у них там там такой ?
11.11.2025
Женек10
стату вратаря блюзов перед матчем с пингвинами видел? под 1700 очко Кросби подогнали дыру с 5 пропущенными в среднем за матч и меньше 80% отбитых
11.11.2025
Женек10
Пропустить в большинстве за минуту до конца. Шлакамбус
11.11.2025
Андрей Андрей
Я не врубаюсь,как можно было ученика поставить на ворота в этой игре? Сами игру спалили. Хрен пиджакам по в этом году.
11.11.2025
True Timati
Я думал, что Коламбус созрел в этом сезоне для больших дел, но это по-прежнему хромая утка: 3-1 перед третьим периодом, гол в большинстве в свои за минуту и добрый вечер. Коннор психанул после вчерашнего бенефиса настоящего Мака и положил красоту спинорамой. Тут, конечно, вопросы к вратарю, но это Макдэвид. Раз в год и он кладет такие. Скиннер по-прежнему претендент на Харта и Везину: 4 гола с 19 бросков - это сильно. Эдмонтон, безусловно, попадет в плей-офф, но с таким усатым, полузащитниками в лице Бушара и Нерса, на одном Макдэвиде не уедешь
11.11.2025
Andrew_BD
таких в лиге только для этого и держат
11.11.2025
rake
уметь конечно надо в большинстве проиграть в концовке
11.11.2025
grhelga
Кто там такой гениальный защитник умудрился в большинстве потерять шайбу у своих ворот? Коламбусы неисправимы
11.11.2025
nikola mozaev
Нефтяники - главные специалисты лиги по вытаскиванию безнадежных матчей. Вот и сегодня они спаслись за минуту до конца встречи, играя в меньшинстве.
11.11.2025
mikha1
Ну так-то Грейвс неплохой вратарь, хоть и не сильно опытный в НХЛ. Не стоить уподобляться ограниченным, зацикленным на теориях заговоров муд.и.лам.
11.11.2025
Сергей
Под Коннора МакДэвида подогнали вратаря ноунейма, у которого только 28 матчей за карьеру в НХЛ. Подогнали удачно. Коннор сразу положил 2 плюхи ....Методика, опробованная на Овечкине, работает на все сто ))) Или это другое ? )
11.11.2025