11 ноября, 07:25

«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», Проворов забил гол

Павел Лопатко

«Эдмонтон» обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У «Ойлерз» шайбы забросили Джейк Уолман (дважды), Коннор Макдэвид (дважды) и Джек Рословик (в овертайме). Российский нападающий Василий Подколзин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 17 матчах.

У гостей голы забили Шон Монахэн, Бун Дженнер, Адам Фантилли и российский защитник Иван Проворов. У 28-летнего игрока обороны в текущем сезоне 6 (3+3) очков в 15 матчах. Также голевой пас на счету российского нападающего Кирилла Марченко. 25-летний форвард в этом сезоне набрал 17 (8+9) очков в 15 играх.

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15 очков после 15 игр), у «Эдмонтона» прервалась серия из трех поражений подряд, он расположился на 10-м месте в Западной конференции (18 очков после 17 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 04:30. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Коламбус

16

  • alehan.227471

    100% нет

    11.11.2025

  • ГлавПатриот

    Обязательно позови меня, когда Ткачук по твоему мнению забьет красивый, шедевральный гол. Хочу посмотреть на это))

    11.11.2025

  • ГлавПатриот

    Этот гол войдет в топ-10 сезона, а то и лучшим назовут. Вот увидишь.))

    11.11.2025

  • alehan.227471

    Какой же это шедевр нахрен? как тихоход вкатился в зону, защ упал, тот ковырнул хиленький бэкхэнд от хэшмарков и воротчик пустил как в ночной лиге. Выглядит staged...После того как лавины декласcировали этого павлина 9 факинг 1 битва в овертайме с коламбусом выглядит не ахти. да даже 40 летн овца положил 900 бэкхэндом намного красивее и быстрее все сделал,лол:)

    11.11.2025

  • ГлавПатриот

    Очередной шедевр, молодого дефа без контакта посадил на пятую точку.

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    кто у них там там такой ?

    11.11.2025

  • Женек10

    стату вратаря блюзов перед матчем с пингвинами видел? под 1700 очко Кросби подогнали дыру с 5 пропущенными в среднем за матч и меньше 80% отбитых

    11.11.2025

  • Женек10

    Пропустить в большинстве за минуту до конца. Шлакамбус

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Я не врубаюсь,как можно было ученика поставить на ворота в этой игре? Сами игру спалили. Хрен пиджакам по в этом году.

    11.11.2025

  • True Timati

    Я думал, что Коламбус созрел в этом сезоне для больших дел, но это по-прежнему хромая утка: 3-1 перед третьим периодом, гол в большинстве в свои за минуту и добрый вечер. Коннор психанул после вчерашнего бенефиса настоящего Мака и положил красоту спинорамой. Тут, конечно, вопросы к вратарю, но это Макдэвид. Раз в год и он кладет такие. Скиннер по-прежнему претендент на Харта и Везину: 4 гола с 19 бросков - это сильно. Эдмонтон, безусловно, попадет в плей-офф, но с таким усатым, полузащитниками в лице Бушара и Нерса, на одном Макдэвиде не уедешь

    11.11.2025

  • Andrew_BD

    таких в лиге только для этого и держат

    11.11.2025

  • rake

    уметь конечно надо в большинстве проиграть в концовке

    11.11.2025

  • grhelga

    Кто там такой гениальный защитник умудрился в большинстве потерять шайбу у своих ворот? Коламбусы неисправимы

    11.11.2025

  • nikola mozaev

    Нефтяники - главные специалисты лиги по вытаскиванию безнадежных матчей. Вот и сегодня они спаслись за минуту до конца встречи, играя в меньшинстве.

    11.11.2025

  • mikha1

    Ну так-то Грейвс неплохой вратарь, хоть и не сильно опытный в НХЛ. Не стоить уподобляться ограниченным, зацикленным на теориях заговоров муд.и.лам.

    11.11.2025

  • Сергей

    Под Коннора МакДэвида подогнали вратаря ноунейма, у которого только 28 матчей за карьеру в НХЛ. Подогнали удачно. Коннор сразу положил 2 плюхи ....Методика, опробованная на Овечкине, работает на все сто ))) Или это другое ? )

    11.11.2025

    Василий Подколзин
    Иван Проворов
    Кирилл Марченко
    НХЛ
    ХК Коламбус Блю Джекетс
    ХК Эдмонтон Ойлерз
