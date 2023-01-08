Гол Макара в овертайме помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»

«Колорадо» в гостях обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (ОТ).

В составе «Колорадо» забитыми шайбами отметились Натан Маккиннон, Брэд Хант и Кейл Макар. Зак Хайман забил дубль за «Эдмонтон».

«Эдмонтон» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, набрав 45 очков в 41 матче. «Колорадо» — на девятом (43 очка в 38 матчах).

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«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хаймэн — 19 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 15:37 — 1:0. Хаймэн — 20 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 35:03 — 2:0. Маккиннон — 10 (Макар, Родригес), 43:06 — 2:1. Хант — 1 (Родригес, Жирар), 48:19 — 2:2. Макар — 10, 62:09 — 2:3.

Вратари: Скиннер — Георгиев.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (7+12+10+1) — 45 (15+11+17+2).

Наши: Костин (8.37/0/-1) — -.

8 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».