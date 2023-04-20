Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:52

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Лос-Анджелесом». Костин забросил победную шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
20 апреля. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» выиграл у «Лос-Анджелеса» во втором матче Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин забросил победную шайбу в начале третьего периода. Его признали первой звездой встречи.

Третий матч в серии пройдет на льду «Кингз» 22 апреля. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Голы: Райан — 1 (Драйзайтль, Нерс), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Бушар), 12:06 — 2:0. Дано — 1 (Кемпе, Андерсон), 34:38 — 2:1. Виларди — 1 (Мур, Гавриков), 39:16 — 2:2. Костин — 1, 42:20 — 3:2. Кейн — 1 (п.в., Драйзайтль), 59:37 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Корписало (58:39 — 58:42, 58:47 — 59:11, 59:24 — 59:37).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 37 (11+14+12) — 26 (3+11+12).

Наши: Костин (7.42/2/+2) — Гавриков (19.32/2/+1).

20 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-1.

Клим Костин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
9
71
Читайте также
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
На Украине падение спутника NASA назвали причиной вспышек над Киевом
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Путин поручил исправить ситуацию с затором транспорта на границе ЛНР
Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Капризов подрался с игроком «Далласа» Доми и был удален до конца матча
Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Костин вывел «Эдмонтон» вперед в матче с «Лос-Анджелесом»
Игроки «Миннесоты» установили рекорд клуба по скорости забитых голов в плей-офф
Дадонов оформил дубль в матче против «Миннесоты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов подрался с игроком «Далласа» Доми и был удален до конца матча

Кубок Стэнли: «Бостон» пропустил шесть голов от «Флориды», Капризов не забил «Далласу»