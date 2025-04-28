Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:11

«Эдмонтон» в овертайме победил «Лос-Анджелес» и сравнял счет в серии

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Эдмонтон» дома обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3.

У хозяев 4 (1+3) очка набрал Леон Драйзайтль, на счету которого также шайба в овертайме. 3 Тремя голевыми пасами отметился Коннор Макдэвид. У гостей две результативные передачи сделал Филлип Дано.

«Ойлерз» перевели игру в овертайм за 29 секунд до конца матча — шайбу забросил Эван Бушар.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на 30 апреля. Начало — в 05.00 мск.

5
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
В России началась трехдневная рабочая неделя
Форвард «Вегаса» Барбашев впервые забил гол в овертайме Кубка Стэнли
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Кубок Стэнли, расписание и результаты 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи
Демидов стал первым игроком «Монреаля» с 2 очками в матче Кубка Стэнли в возрасте до 20 лет
Свечников стал пятым игроком с двумя хет-триками в Кубке Стэнли за один клуб
«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Овечкин — без очков, а у Демидова — два ассиста в большинстве! Но победу все-таки вырвал «Вашингтон»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя