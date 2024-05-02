Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:53

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Леон Драйзайтль и Эвандер Кейн.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Немецкий форвард Леон Драйзайтль оформил дубль, а защитник Эван Бушар сделал три голевые передачи.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей.

Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл» (3-2).

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Кейн — 2 (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 10:17 — 1:0. Лафферье — 1 (Гавриков, Рой), 19:32 — 1:1. Лизотт — 1 (Арвидссон, Энглунд), 23:08 — 1:2. Драйзайтль — 4 (бол., Макдэвид, Бушар), 27:44 — 2:2. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 32:21 — 3:2. Хаймэн — 7 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:07 — 4:2. Кемпе — 4 (Рой, Фиала), 57:42 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Риттих (57:18 — 57:42, 58:37 — 59:40).

Штраф: 4 — 12. Броски: 26 (6+15+5) — 21 (10+5+6).

Наши: — - Гавриков (18.42/0/0).

2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 4-1.

Владислав Гавриков
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
11
25
Читайте также
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Ларионов меняет власть в «Торпедо», «Спартак» переманил легенду «Динамо», а внука Третьяка пристроят в Уфе. Что произошло в первый день трансферного рынка КХЛ
БПЛА ВСУ пытались атаковать объект энергетической инфраструктуры в Смоленской области
Количество погибших при обрушении магистрали в провинции Гуандун выросло до 36
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кубок Стэнли: «Даллас» переиграл «Вегас», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес». Результаты и видео голов 2 мая
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
«Даллас» обыграл «Вегас». Дадонов забросил одну шайбу
«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»
Дадонов забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ
«Арт Росс Трофи» — черная метка для успешной игры в плей-офф. У всех, кроме Малкина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соколов отметился первым голом в плей-офф за фарм-клуб «Оттавы»

Кубок Стэнли: «Даллас» переиграл «Вегас», «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес». Результаты и видео голов 2 мая