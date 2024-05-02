«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1. Немецкий форвард Леон Драйзайтль оформил дубль, а защитник Эван Бушар сделал три голевые передачи. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей. Во втором раунде «Эдмонтон» сыграет с победителем пары «Ванкувер» — «Нэшвилл» (3-2). НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Голы: Кейн — 2 (Кулак, Нюджент-Хопкинс), 10:17 — 1:0. Лафферье — 1 (Гавриков, Рой), 19:32 — 1:1. Лизотт — 1 (Арвидссон, Энглунд), 23:08 — 1:2. Драйзайтль — 4 (бол., Макдэвид, Бушар), 27:44 — 2:2. Драйзайтль — 5 (Макдэвид, Бушар), 32:21 — 3:2. Хаймэн — 7 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 39:07 — 4:2. Кемпе — 4 (Рой, Фиала), 57:42 — 4:3. Вратари: Скиннер — Риттих (57:18 — 57:42, 58:37 — 59:40). Штраф: 4 — 12. Броски: 26 (6+15+5) — 21 (10+5+6). Наши: — - Гавриков (18.42/0/0). 2 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей. Счет в серии: 4-1.