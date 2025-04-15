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15 апреля, 07:50

Гол Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Эдмонтон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на выезде победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Одну шайбу забросил российский защитник Владислав Гавриков. Также по разу отличились Уоррен Фогеле, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала и Адриан Кемпе.

«Лос-Анджелес» (103 очка) одержал третью победу подряд и после 80 матчей поднялся на четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (99) идет шестым на «Западе» после 81 игры. У «Ойлерз» прервалась серия из трех матчей без поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Фогеле — 23 (Дано, Мур), 2:55 — 0:1. Байфилд — 23 (бол., Кемпе, Фиала), 9:26 — 0:2. Гавриков — 5 (Мур, Фогеле), 18:45 — 0:3. Фиала — 35 (бол., Кемпе, Копитар), 27:43 — 0:4. Кемпе — 34 (Копитар, Андерсон), 48:13 — 0:5.

Вратари: Пикар — Кемпер (Риттих, 48:13).

Штраф: 53 — 16.

Броски: 21 (9+4+8) — 36 (12+13+11).

Наши: Подколзин (12.04/0/-1) — Гавриков (19.47/1/+1), Кузьменко (18.24/1/+1).

15 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
5
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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