Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:45

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проведут третий матч первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проводят третий матч первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Игра на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (США) начианается в 5.00 по московскому времени.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Изучать ключевые события и результат игры «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Кингз». «Короли» победили в обоих матчах на старте первого раунда — 6:5 и 6:2.

Кубок Стэнли
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Захарова назвала террором «крымскую дипломатию» Зеленского
Названы любимые курорты Крыма у россиян
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в третьем матче, Овечкин забил гол
Овечкин забросил третью шайбу в этом плей-офф НХЛ
«Типичный русский снайпер». Кузьменко сменил четыре клуба за три года, не умолкает на льду и не смотрит хоккей
Кубок Стэнли, расписание и результаты 26 апреля: «Монреаль» — «Вашингтон», «Нью-Джерси» — «Каролина» и другие матчи
Почему «Каролина» так и не подписала контракт с Никишиным? Очень странная история с экс-звездой СКА
«Нью-Джерси» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя