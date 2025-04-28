«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретятся в матче Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» встречаются в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 28 апреля. Игра на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, начинается в 4.30 по московскому времени.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Кингз», при этом финалисты Кубка Стэнли-2024 «Ойлерз» выиграли первую встречу на своем льду два дня назад — 7:4.

В Тихоокеанском дивизионе «Эдмонтон» занял третье место (101 очко), а «Лос-Анджелес» — второе (105 очков). Соперники встречаются в плей-офф четвертый год подряд, три раза до этого побеждал канадский клуб.