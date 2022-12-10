«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Костина и Капризова по одной передаче

«Эдмонтон» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. В составе «Ойлерз» забивали Дерек Райан, Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился результативной передачей. У «Уайлд» шайбы на счету Йоэля Эка Эрикссона и Матс Цуккарелло. Результативной передачей в составе «Миннесоты» отметился Кирилл Капризов. «Эдмонтон» с 32 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции. «Миннесота» с 28 очками — 9-я на Западе. Хоккей НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Райан — 4 (Шор, Костин), 2:45 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 8:59 — 2:0. Эрикссон Эк — 10, 11:24 — 2:1. Зуккарелло — 9 (бол., Капризов, Сперджен), 26:22 — 2:2. Ямамото — 1 (Нерс, Сиси), 32:54 — 3:2. Драйзайтль — 19 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:43 — 4:2. Нюджент-Хопкинс — 14 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 59:51 — 5:2. Вратари: Скиннер — Флери (57:37 — 59:51). Штраф: 10 — 6. Броски: 38 (15+14+9) — 44 (10+16+18). Наши: Костин (8.12/1/+1) — Капризов (21.58/6/-1). 10 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17589 зрителей.