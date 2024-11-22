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Сегодня, 04:50

«Эдмонтон» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Эдмонтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 22 ноября. Матч состоится на крытой арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и начнется в 5.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Эдмонтон» — «Миннесота» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Ойлерз» набрали 22 очка в 20-ти играх и занимают седьмое место в Западной конференции. «Уайлд» располагается на второй строчке на Западе (у «Миннесоты» — 27 очков в 18-ти играх).

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