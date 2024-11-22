«Миннесота» выиграла у «Эдмонтона», Капризов сделал одну голевую передачу

«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Теперь у него 34 (13+21) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрал 29 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке — 22 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Драйзайтль — 15 (Макдэвид), 0:27 — 1:0. Болди — 11 (Капризов, Бродин), 9:56 — 1:1. Фолиньо — 4 (Чисхольм, Годро), 23:09 — 1:2. Перри — 4, 26:03 — 2:2. Юханссон — 2 (Хартман), 29:10 — 2:3. Годро — 3 (Хартман), 37:02 — 2:4. Годро — 4 (Миддлтон, Фолиньо), 49:50 — 2:5. Дж. Скиннер — 4 (Перри, Хенрик), 59:35 — 3:5.

Вратари: С. Скиннер — Флери.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 32 (7+13+12) — 26 (9+10+7).

Наши: Подколзин (15.31/3/-1) — Капризов (22.51/1/-1), Тренин (14.34/0/+2), Хуснутдинов (7.46/0/0).

22 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.