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НХЛ

Сегодня, 07:35

«Эдмонтон» выиграл у «Миннесоты» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ойлерз» одержали шестую победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 15:16 — 1:0. Болди — 6 (Фэйбер, Юханссон), 20:15 — 1:1. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Юханссон), 20:41 — 1:2. Макдэвид — 9 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 21:21 — 2:2. Девар — 6 (Хартман, Фэйбер), 31:58 — 2:3. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 38:30 — 3:3. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 41:32 — 4:3.

Вратари: Скиннер — Флери (58:13).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (18+14+8) — 20 (4+7+9).

Наши: — - Капризов (21.53/2/-1).

9 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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