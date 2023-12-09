«Эдмонтон» выиграл у «Миннесоты» и продлил победную серию

Сегодня, 07:35
«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ойлерз» одержали шестую победу подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)
Голы: Бушар — 6 (Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 15:16 — 1:0. Болди — 6 (Фэйбер, Юханссон), 20:15 — 1:1. Эрикссон Эк — 13 (Болди, Юханссон), 20:41 — 1:2. Макдэвид — 9 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 21:21 — 2:2. Девар — 6 (Хартман, Фэйбер), 31:58 — 2:3. Драйзайтль — 10 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 38:30 — 3:3. Бушар — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 41:32 — 4:3.
Вратари: Скиннер — Флери (58:13).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (18+14+8) — 20 (4+7+9).
Наши: — - Капризов (21.53/2/-1).
9 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».