Видеотрансляция матча НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота» 9 декабря во Вконтакте начнется в 5.00

Утром 9 декабря «Эдмонтон» на своем льду арены «Роджерс Плэйс» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 5.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Эдмонтон» — «Миннесота» можно во вкладке матч-центр на сайте «СЭ».

Бесплатная видеотрансляция противостояния НХЛ «Эдмонтон» — «Миннесота» пройдет в социальной сети «ВКонтакте».

«Ойлерз» с 21 баллом занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. «Уайлд» с 22 очками находится на 11-й строчке на Западе.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в текущем сезоне провел 24 игры за «Миннесоту» и набрал 23 (8+15) очка.

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