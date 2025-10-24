«Эдмонтон» выиграл у «Монреаля», Подколзин забил победный гол

24 октября, 06:46
«Эдмонтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забил один гол и сделал голевую передачу. Также у «Эдмонтона» голами отметились Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс.
У «Канадиенс» по две шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд, а также один гол на счету Джоша Андерсона.
«Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 9 играх.
Werewolf
А болеют только за победителей?
24.10.2025
Zулус
а что стыдно? ты как пароход за нефти болеешь с ноября 25?
24.10.2025
Zулус
с какого года болеешь за нефть? они же лузеры.
24.10.2025
alehan.227471
Когда едмонтонщики сливают всем подряд и макдак порожняком ходит отпендюренный, то жди что на следующую игру судьи что-нибудь да придумают - народная НХЛ-ская поговорка!
24.10.2025
Maks
Они топят сейчас всех канадцев. Цари горы там.
24.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Как старому болельщику Нефти мне стыдно за такие победы. Вася молодчик, несмотря на беспредел полосатиков.
24.10.2025
Iron Maiden
Хороший гол Васи. Но отметим игру всей пятерки. До гола сделано 6 передач, хороший контроль шайбы и перемещения всей пятерки.
24.10.2025
Андрей Андрей
эдмонтовский суд самый справедливый...
24.10.2025
True Timati
20 минут штрафа Монреаля против 2 у Эдмонтона. Всё, что нужно знать о сегодняшней победе. При счете 3-5 судья понял, что так больше продлжаться не может, ставка на 3 очка Макдэвида сгорает и решил немного помочь. Правда Подкользин спутал все карты и сегодня все опять говорят о домашнем судействе, а не о реальной силе Эдмонтона
24.10.2025
_Металлург_
Видимо ждет когда начнет забивать Овечкин или Кучеров.
24.10.2025
Алексей Х
Когда начнет забивать Макдэвид??))
24.10.2025
Андрей Андрей
С такой нефтебазой ни один консервный или мясокомбинат биться не сможет. Это уже не нефтебаза,а Нефтьпром со своим собственным судом.
24.10.2025
Алексей Х
В онлайне народ ругался в голос, даже болельщики ЭО
24.10.2025
Андрей Андрей
Зебры опять лягаются и свистят не по правилам?
24.10.2025
Андрей Андрей
Васек и его бензоколонка утопили канадцев в бензине.Рановато еще Ване сопротивляться этому.
24.10.2025
nikola mozaev
Эдмонтон в своем репертуаре: сначала вели 3:1, затем уступали 3:5, а закончили 6:5. Американские горки от нефтяников. За счёт большинства Эдмонтон вырвал победу, Драйзайтль, Макдэвид и компания реализуют его на высочайшем уровне. Насчёт обоснованности удалений ничего сказать не могу - матч не смотрел.
24.10.2025
Алексей Х
Роджерс Плэйс в своем репертуаре!)) Интересно, болельщики нефти рады такой победе?)) Ну а Васю с победным голом! Красиво исполнил)
24.10.2025
Дайте ходу пароходу
Васю с блестящей победной шайбой, но.. Победа с тяжёлым болотным запахом. Просто бенефис Бушара и Нёрса!! Этих де@илов нужно ставить в одну пару, хуже не будет, останутся две пары нормальных защитников. Я конечно болею за Нефть, но судейство позорное , удаление Андерсона просто за гранью. На мой вкус и цвет, Монреаль пока лучшая по игре команда в лиге, единственное хотелось бы видеть Демидова в первых тройках. Он даже с "деревом" в звене умудряется штамповать шикарные передачи, жаль обратной отдачи нет.
24.10.2025
За спорт!
Только Вася и тащит.
24.10.2025