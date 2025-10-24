«Эдмонтон» выиграл у «Монреаля», Подколзин забил победный гол

«Эдмонтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5. Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забил один гол и сделал голевую передачу. Также у «Эдмонтона» голами отметились Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс. У «Канадиенс» по две шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд, а также один гол на счету Джоша Андерсона. «Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 9 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

24 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Монреаль

Werewolf А болеют только за победителей? 24.10.2025

Zулус а что стыдно? ты как пароход за нефти болеешь с ноября 25? 24.10.2025

Zулус с какого года болеешь за нефть? они же лузеры. 24.10.2025

alehan.227471 Когда едмонтонщики сливают всем подряд и макдак порожняком ходит отпендюренный, то жди что на следующую игру судьи что-нибудь да придумают - народная НХЛ-ская поговорка! 24.10.2025

Maks Они топят сейчас всех канадцев. Цари горы там. 24.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Как старому болельщику Нефти мне стыдно за такие победы. Вася молодчик, несмотря на беспредел полосатиков. 24.10.2025

Iron Maiden Хороший гол Васи. Но отметим игру всей пятерки. До гола сделано 6 передач, хороший контроль шайбы и перемещения всей пятерки. 24.10.2025

Андрей Андрей эдмонтовский суд самый справедливый... 24.10.2025

True Timati 20 минут штрафа Монреаля против 2 у Эдмонтона. Всё, что нужно знать о сегодняшней победе. При счете 3-5 судья понял, что так больше продлжаться не может, ставка на 3 очка Макдэвида сгорает и решил немного помочь. Правда Подкользин спутал все карты и сегодня все опять говорят о домашнем судействе, а не о реальной силе Эдмонтона 24.10.2025

_Металлург_ Видимо ждет когда начнет забивать Овечкин или Кучеров. 24.10.2025

Алексей Х Когда начнет забивать Макдэвид??)) 24.10.2025

Андрей Андрей С такой нефтебазой ни один консервный или мясокомбинат биться не сможет. Это уже не нефтебаза,а Нефтьпром со своим собственным судом. 24.10.2025

Алексей Х В онлайне народ ругался в голос, даже болельщики ЭО 24.10.2025

Андрей Андрей Зебры опять лягаются и свистят не по правилам? 24.10.2025

Андрей Андрей Васек и его бензоколонка утопили канадцев в бензине.Рановато еще Ване сопротивляться этому. 24.10.2025

nikola mozaev Эдмонтон в своем репертуаре: сначала вели 3:1, затем уступали 3:5, а закончили 6:5. Американские горки от нефтяников. За счёт большинства Эдмонтон вырвал победу, Драйзайтль, Макдэвид и компания реализуют его на высочайшем уровне. Насчёт обоснованности удалений ничего сказать не могу - матч не смотрел. 24.10.2025

Алексей Х Роджерс Плэйс в своем репертуаре!)) Интересно, болельщики нефти рады такой победе?)) Ну а Васю с победным голом! Красиво исполнил) 24.10.2025

Дайте ходу пароходу Васю с блестящей победной шайбой, но.. Победа с тяжёлым болотным запахом. Просто бенефис Бушара и Нёрса!! Этих де@илов нужно ставить в одну пару, хуже не будет, останутся две пары нормальных защитников. Я конечно болею за Нефть, но судейство позорное , удаление Андерсона просто за гранью. На мой вкус и цвет, Монреаль пока лучшая по игре команда в лиге, единственное хотелось бы видеть Демидова в первых тройках. Он даже с "деревом" в звене умудряется штамповать шикарные передачи, жаль обратной отдачи нет. 24.10.2025