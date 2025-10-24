Видео
24 октября, 06:46

«Эдмонтон» выиграл у «Монреаля», Подколзин забил победный гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Василий Подколзин (справа) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забил один гол и сделал голевую передачу. Также у «Эдмонтона» голами отметились Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс.

У «Канадиенс» по две шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд, а также один гол на счету Джоша Андерсона.

«Эдмонтон» набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 9 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Монреаль
21

  • Werewolf

    А болеют только за победителей?

    24.10.2025

  • Zулус

    а что стыдно? ты как пароход за нефти болеешь с ноября 25?

    24.10.2025

  • Zулус

    с какого года болеешь за нефть? они же лузеры.

    24.10.2025

  • alehan.227471

    Когда едмонтонщики сливают всем подряд и макдак порожняком ходит отпендюренный, то жди что на следующую игру судьи что-нибудь да придумают - народная НХЛ-ская поговорка!

    24.10.2025

  • Maks

    Они топят сейчас всех канадцев. Цари горы там.

    24.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Как старому болельщику Нефти мне стыдно за такие победы. Вася молодчик, несмотря на беспредел полосатиков.

    24.10.2025

  • Iron Maiden

    Хороший гол Васи. Но отметим игру всей пятерки. До гола сделано 6 передач, хороший контроль шайбы и перемещения всей пятерки.

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    эдмонтовский суд самый справедливый...

    24.10.2025

  • True Timati

    20 минут штрафа Монреаля против 2 у Эдмонтона. Всё, что нужно знать о сегодняшней победе. При счете 3-5 судья понял, что так больше продлжаться не может, ставка на 3 очка Макдэвида сгорает и решил немного помочь. Правда Подкользин спутал все карты и сегодня все опять говорят о домашнем судействе, а не о реальной силе Эдмонтона

    24.10.2025

  • _Металлург_

    Видимо ждет когда начнет забивать Овечкин или Кучеров.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Когда начнет забивать Макдэвид??))

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    С такой нефтебазой ни один консервный или мясокомбинат биться не сможет. Это уже не нефтебаза,а Нефтьпром со своим собственным судом.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    В онлайне народ ругался в голос, даже болельщики ЭО

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Зебры опять лягаются и свистят не по правилам?

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Васек и его бензоколонка утопили канадцев в бензине.Рановато еще Ване сопротивляться этому.

    24.10.2025

  • nikola mozaev

    Эдмонтон в своем репертуаре: сначала вели 3:1, затем уступали 3:5, а закончили 6:5. Американские горки от нефтяников. За счёт большинства Эдмонтон вырвал победу, Драйзайтль, Макдэвид и компания реализуют его на высочайшем уровне. Насчёт обоснованности удалений ничего сказать не могу - матч не смотрел.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Роджерс Плэйс в своем репертуаре!)) Интересно, болельщики нефти рады такой победе?)) Ну а Васю с победным голом! Красиво исполнил)

    24.10.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Васю с блестящей победной шайбой, но.. Победа с тяжёлым болотным запахом. Просто бенефис Бушара и Нёрса!! Этих де@илов нужно ставить в одну пару, хуже не будет, останутся две пары нормальных защитников. Я конечно болею за Нефть, но судейство позорное , удаление Андерсона просто за гранью. На мой вкус и цвет, Монреаль пока лучшая по игре команда в лиге, единственное хотелось бы видеть Демидова в первых тройках. Он даже с "деревом" в звене умудряется штамповать шикарные передачи, жаль обратной отдачи нет.

    24.10.2025

  • За спорт!

    Только Вася и тащит.

    24.10.2025

    Василий Подколзин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Монреаль Канадиенс
    ХК Эдмонтон Ойлерз
