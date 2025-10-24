Видео
24 октября, 10:28

«Эдмонтон» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Эдмонтон» обыграл «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

У победителей точные броски реализовали Давид Томашек, Адам Хенрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс. Российский форвард Василий Подколзин забил победный гол.

За «Монреаль» забили Алекс Ньюхук (дубль), Коул Кофилд (дубль) и Джош Андерсон.

«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, у него девять очков после восьми матчей. «Монреаль» идет на четвертом месте (девять матчей, 12 очков).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

