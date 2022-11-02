Пять очков Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 7:4.

В составе «Ойлерз» 5 (1+4) очков набрал Леон Драйзайтль, 4 (2+2) очка у Коннора Макдэвида, хет-трик оформил Эвандер Кейн, еще один гол на счету Дерек Райн. У «Предаторз» шайбы забросили Маттиас Экхольм, Райан Джохансен, Филип Форсберг и Нино Нидеррайтер.

После этого матча «Эдмонтон» с 14 очками занимает второе место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 7 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)

Голы: Экхольм — 1 (Дюшен, Гранлунд), 0:34 — 0:1. Кейн — 3 (Драйзайтль, Нерс), 4:14 — 1:1. Кейн — 4 (Драйзайтль, Ямамото), 7:25 — 2:1. Макдэвид — 10 (Хаймэн, Бушар), 7:51 — 3:1. Райан — 1 (Бэрри, Шор), 14:58 — 4:1. Макдэвид — 11 (бол., Драйзайтль), 27:26 — 5:1. Джохансен — 4 (бол., Йоси, Форсберг), 29:28 — 5:2. Форсберг — 3 (Дюшен, Гранлунд), 44:51 — 5:3. Драйзайтль — 5 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 48:55 — 6:3. Нидеррайтер — 5 (бол., Гранлунд, Форсберг), 57:10 — 6:4. Кейн — 5 (п.в., Драйзайтль, Макдэвид), 58:23 — 7:4.

Вратари: Кэмпбелл — Сарос (56:55 — 57:10, 57:28 — 58:23).

Штраф: 9 — 17.

Броски: 37 (14+14+9) — 23 (8+8+7).

Наши: — - Тренин (15.06/2/0).

2 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».