«Эдмонтон» в овертайме переиграл «Нэшвилл»

«Эдмонтон» одержал победу над «Нэшвиллом» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Ойлерз» голами отметились оформивший дубль Дарнелл Нурс и нападающий Коннор Макдэвид.

27-летний канадец набрал 1000-е очко за 659 матчей НХЛ. В текущем сезоне на счету капитана «Эдмонтона» 18 (6+12) очков в 14 встречах.

Авторами заброшенных шайб «Предаторз» стали Майкл Маккэррон и Коул Смит.

«Эдмонтон» с 19 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Нэшвилл» с 13 очками расположился на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Маккэррон — 2 (Йоси), 8:22 — 0:1. Макдэвид — 6 (Драйзайтль, Нерс), 22:44 — 1:1. Нерс — 1 (Кулак, Янмарк), 25:30 — 2:1. Смит — 2 (Л`Еро, Лозон), 57:12 — 2:2. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 62:33 — 3:2.

Вратари: Пикар — Уэджвуд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (10+15+7+2) — 23 (9+4+9+1).

Наши: Подколзин (13.38/1/0) — -.

15 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.