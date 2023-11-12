«Эдмонтон» объявил об увольнении главного тренера Вудкрофта

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба.

Также «Ойлерс» покинул ассистент Вудкрофта Дэйв Мэнсон. Исполняющим обязанности главного тренера «Эдмонтона» назначен тренер «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух, к нему присоединится помощник Пол Коффи.

47-летний Вудкрофт возглавлял команду с февраля 2022 года. Летом он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Эдмонтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 13 матчах.