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Сегодня, 20:41

«Эдмонтон» объявил об увольнении главного тренера Вудкрофта

Ана Горшкова
Корреспондент
Джей Вудкрофт.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт уволен со своего поста, сообщает пресс-служба клуба.

Также «Ойлерс» покинул ассистент Вудкрофта Дэйв Мэнсон. Исполняющим обязанности главного тренера «Эдмонтона» назначен тренер «Хартфорд Вулф Пэк» Крис Кноблаух, к нему присоединится помощник Пол Коффи.

47-летний Вудкрофт возглавлял команду с февраля 2022 года. Летом он подписал с клубом трехлетний контракт.

«Эдмонтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков в 13 матчах.

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Хоккей
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