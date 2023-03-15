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Сегодня, 06:50

«Эдмонтон» одержал победу над «Оттавой». Костин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Сенаторз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Голы: Райан — 12 (Маклеод, Шор), 2:20 — 1:0. Ткачак — 27 (бол., Дебринкэт, Сандерсон), 6:48 — 1:1. Драйзайтль — 43 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 12:34 — 2:1. Штюцле — 33 (мен., Гэмбрелл, Хэмоник), 18:53 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 31 (бол.), 25:39 — 3:2. Драйзайтль — 44 (Макдэвид, Фогеле), 36:17 — 4:2. Бьюгстад — 15 (Экхольм, Костин), 39:59 — 5:2. Штюцле — 34 (Батерсон, Браун), 45:28 — 5:3. Макдэвид — 56 (п.в., Кейн, Нерс), 57:47 — 6:3.

Вратари: Скиннер — Сегорд (57:37 — 57:47).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (6+16+11) — 32 (9+9+14).

Наши: Костин (7.24/1/+1) — Зуб (18.07/0/-1).

15 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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