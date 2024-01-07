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НХЛ

Сегодня, 08:40

«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» и одержал седьмую победу подряд, Хайман оформил хет-трик

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Эдмонтон» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Хет-триком за хозяев отметился Зак Хайман. На счету Эвана Бушара — три результативные передачи. Единственный гол гостей на счету Брэди Ткачука.

«Эдмонтон» (41 очко) после 36 матчей поднялся на восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Ойлерз» одержали седьмую победу подряд.

«Оттава» (28) после 35 игр замыкает таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Хаймэн — 24 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 38:08 — 1:0. Хаймэн — 25 (Бушар), 42:46 — 2:0. Келли — 4 (Ткачак, Браннстрем), 55:02 — 2:1. Хаймэн — 26 (бол., Макдэвид, Бушар), 57:10 — 3:1.

Вратари: Скиннер — Форсберг (58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (15+18+13) — 31 (8+11+12).

Наши: — - Зуб (16.56/0/0), Тарасенко (19.20/1/0).

7 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: Таблица НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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