«Эдмонтон» победил «Питтсбург», Подколзин набрал одно очко

Сегодня, 06:40
«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Драйзайтль — 4 (Арвидссон, Бушар), 33:00 — 1:0. Бушар — 2 (Арвидссон, Подколзин), 37:35 — 2:0. Нюджент-Хопкинс — 1, 40:16 — 3:0. Экхольм — 1 (бол., Арвидссон), 47:00 — 4:0.
Вратари: С. Скиннер — Бломквист.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 50 (19+20+11) — 27 (5+12+10).
Наши: Подколзин (14.09/4/+1) — Малкин (19.03/0/0).
26 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.