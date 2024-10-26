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Сегодня, 06:40

«Эдмонтон» победил «Питтсбург», Подколзин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Драйзайтль — 4 (Арвидссон, Бушар), 33:00 — 1:0. Бушар — 2 (Арвидссон, Подколзин), 37:35 — 2:0. Нюджент-Хопкинс — 1, 40:16 — 3:0. Экхольм — 1 (бол., Арвидссон), 47:00 — 4:0.

Вратари: С. Скиннер — Бломквист.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 50 (19+20+11) — 27 (5+12+10).

Наши: Подколзин (14.09/4/+1) — Малкин (19.03/0/0).

26 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

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