Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 октября, 23:40

«Эдмонтон» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Эдмонтон» и «Питтсбург» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Ффорвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин
Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 26 октября. Игра пройдет на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео доступны в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Эдмонтон» — «Питтсбург» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Эдмонтон» набрал 5 очков в 7 играх регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» — 7 очков за 8 игр. В предыдущих матчах «нефтяники» уступили «Каролине» (2:3ОТ), а «пингвины» проиграли «Калгари» (3:4Б).

В сезоне-2023/24 «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, а «Питтсбург» во второй раз подряд не попал в плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Сегодня
Вчера
Неделя