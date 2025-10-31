Видео
31 октября, 01:10

«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Эдмонтон» и «Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Рейнджерс

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26, «Эдмонтон» набрал 12 очков, «Рейнджерс» — 10. В предыдущей игре сезона «Ойлерз» победили «Юту» (6:3), а ньюйоркцы — «Ванкувер» (2:0).

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
