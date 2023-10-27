Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Эдмонтон»

«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» одержал третью победу подряд и идет на 3-м месте в Восточной конференции — 10 очков. «Эдмонтон» — предпоследний в Западаной конференции (3 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек, Панарин), 23:32 — 0:1. Шнайдер — 1 (Веси, Фокс), 32:03 — 0:2. Лафренье — 4 (Панарин, Шнайдер), 38:09 — 0:3.

Вратари: Скиннер — Куик.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (5+13+11) — 32 (10+18+4).

Наши: — - Панарин (17.38/7/+1).

27 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».