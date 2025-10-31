Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

31 октября, 06:58

«Рейнджерс» в овертайме победили «Эдмонтон», Шестеркин сделал 33 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «рейнджеров» забили Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер, Тэйлор Рэддиш и Джей Ти Миллер. У «Ойлерз» дубль оформил Дарнелл Нерс и одну шайбу забросил Мэтт Савой.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по воротам.

«Рейнджерс» набрали 12 очков в 12 матчах и идут на 11-й строчке в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет восьмым в Западной конференции — 13 очков в 12 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Рейнджерс
16

  • Werewolf

    Малкин рвал только один сезон - 2012 год. Все остальные сезоны у него статка хуже праймовых сезонов Сида. В 2012 Малкин был первым центром. В следующем году Малыч уже не потянул такую стату. Кого ты бы поставил центрить первое звено: чувака с лучшей или худшей статкой?

    31.10.2025

  • Werewolf

    Ха.....Если Сиду за красивые глаза выдавали коней, то Ови тогда за что? ))))))

    31.10.2025

  • ГлавПатриот

    Если будет регулярно делать 100+ очков и регулярке, и в ПО доведет до финала и сделает 40+ очков, вопросов не будет по контракту.

    31.10.2025

  • Женек10

    ну все, команда счастлива за макдака, ведь у него конь есть почему то зарплата Капризова это другое, там команда не рада за лидера

    31.10.2025

  • Артем Волков

    Весия 4. Играет на те деньги, на которые подписал контракт.

    31.10.2025

  • ГлавПатриот

    Всё правильно, лучше выложиться на ОИ. В плей-офф Макди всё доказал, несколько раз став лучшим бомбардиром и получив Конн Смайт.

    31.10.2025

  • Sn0w

    Я про то, что даже когда Малкин рвал всё и вся, он все равно был вторым центром команды. А Кросби потом за красивые глаза Коней выдавали на выходе

    31.10.2025

  • Werewolf

    кросби с малкиным играли вместе один сезон только.

    31.10.2025

  • True Timati

    Даже не знаю кто хуже в этом сезоне - вся команда из Мэдисон Сквер Гардена или отдельно взятый переоцененный центрофорвард из канадской глубинки?

    31.10.2025

  • Грег Хаус

    Готовится к ОИ - как пить дать

    31.10.2025

  • За спорт!

    надулись, а в третьем сдулись.

    31.10.2025

  • Sn0w

    Версия 3 - играет на своём уровне. Я уже говорил, что по всем ключевым показателям он тому же Драйзайтлю уступает. И первое время у него ровно потому же, почему у Кросби его всегда больше было, чем у Малкина. Развели по разным звеньям, и всё, сразу заметна разница. Если бы в большинстве вместе обратно не ставили, вообще с очками печально было бы

    31.10.2025

  • Грег Хаус

    Она и не надувалась

    31.10.2025

  • Грег Хаус

    Шестёркину классный 3 гол вкатили

    31.10.2025

  • Сергей

    Что случилось с МакДэвидом? 24 минуты на льду и минус 2 в итоге.... Что с ним вообще происходит в этом сезоне... 12 матчей - 14 очков... т.е идет на 96 очков в сезоне Версия первая - поехал с ярмарки. Версия 2 - забил на регулярку и выложится полностью в плей-офф, чтобы наконец завоевать КС. Версия 3 - не знаю ))) предлагайте свои :grin:

    31.10.2025

  • За спорт!

    Сдулась нефть в третьем.

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Шестеркин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    ХК Эдмонтон Ойлерз
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя