«Рейнджерс» в овертайме победили «Эдмонтон», Шестеркин сделал 33 сейва

«Рейнджерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. У «рейнджеров» забили Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер, Тэйлор Рэддиш и Джей Ти Миллер. У «Ойлерз» дубль оформил Дарнелл Нерс и одну шайбу забросил Мэтт Савой. Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 из 36 бросков по воротам. «Рейнджерс» набрали 12 очков в 12 матчах и идут на 11-й строчке в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет восьмым в Западной конференции — 13 очков в 12 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Рейнджерс

Werewolf Малкин рвал только один сезон - 2012 год. Все остальные сезоны у него статка хуже праймовых сезонов Сида. В 2012 Малкин был первым центром. В следующем году Малыч уже не потянул такую стату. Кого ты бы поставил центрить первое звено: чувака с лучшей или худшей статкой? 31.10.2025

Werewolf Ха.....Если Сиду за красивые глаза выдавали коней, то Ови тогда за что? )))))) 31.10.2025

ГлавПатриот Если будет регулярно делать 100+ очков и регулярке, и в ПО доведет до финала и сделает 40+ очков, вопросов не будет по контракту. 31.10.2025

Женек10 ну все, команда счастлива за макдака, ведь у него конь есть почему то зарплата Капризова это другое, там команда не рада за лидера 31.10.2025

Артем Волков Весия 4. Играет на те деньги, на которые подписал контракт. 31.10.2025

ГлавПатриот Всё правильно, лучше выложиться на ОИ. В плей-офф Макди всё доказал, несколько раз став лучшим бомбардиром и получив Конн Смайт. 31.10.2025

Sn0w Я про то, что даже когда Малкин рвал всё и вся, он все равно был вторым центром команды. А Кросби потом за красивые глаза Коней выдавали на выходе 31.10.2025

Werewolf кросби с малкиным играли вместе один сезон только. 31.10.2025

True Timati Даже не знаю кто хуже в этом сезоне - вся команда из Мэдисон Сквер Гардена или отдельно взятый переоцененный центрофорвард из канадской глубинки? 31.10.2025

Грег Хаус Готовится к ОИ - как пить дать 31.10.2025

За спорт! надулись, а в третьем сдулись. 31.10.2025

Sn0w Версия 3 - играет на своём уровне. Я уже говорил, что по всем ключевым показателям он тому же Драйзайтлю уступает. И первое время у него ровно потому же, почему у Кросби его всегда больше было, чем у Малкина. Развели по разным звеньям, и всё, сразу заметна разница. Если бы в большинстве вместе обратно не ставили, вообще с очками печально было бы 31.10.2025

Грег Хаус Она и не надувалась 31.10.2025

Грег Хаус Шестёркину классный 3 гол вкатили 31.10.2025

Сергей Что случилось с МакДэвидом? 24 минуты на льду и минус 2 в итоге.... Что с ним вообще происходит в этом сезоне... 12 матчей - 14 очков... т.е идет на 96 очков в сезоне Версия первая - поехал с ярмарки. Версия 2 - забил на регулярку и выложится полностью в плей-офф, чтобы наконец завоевать КС. Версия 3 - не знаю ))) предлагайте свои :grin: 31.10.2025