«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» победили «Эдмонтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей забили Джонни Бродзински, Брэйден Шнайдер, Тэйлор Рэддиш и Джей Ти Миллер (в овертайме), у хозяев точными бросками отличились Дарнелл Нерс (дважды) и Мэтт Савой.

«Эдмонтон» (13 очков после 12 встреч) занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 11-м месте в Восточной конференции (12 очков после 12 игр).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте